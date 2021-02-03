Верховний Суд 2 лютого поставив крапку в судовому спорі "ТЕДІС Україна" і Антимонопольного комітету України, який звинувачував компанію в нібито вчиненні антиконкурентних узгоджених дій і наклав штраф в розмірі 3,4 мільярда гривень.

Джерело: "ТЕДІС Україна"

"ТЕДІС Україна" оскаржила дані претензії в судовому порядку, довівши свою правоту і безпідставність звинувачень з боку державного регулятора.

Верховний Суд задовольнив касаційну скаргу "ТЕДІС Україна", скасував рішення першої і апеляційної інстанцій, і ухвалив нове рішення, яким задовольнив позов "ТЕДІС Україна" про визнання недійсним рішення АМКУ в частині, що стосується ТОВ "ТЕДІС Україна". Дане рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

"Ми раді вітати підсумкове рішення Верховного Суду. З самого початку цього судового процесу ми чітко розуміли, що справедливість буде на нашому боці і змогли це довести перед найвищим судовим органом країни. "ТЕДІС Україна" протягом всієї десятирічної історії працює виключно у правовому полі",

– підкреслив генеральний директор компанії "ТЕДІС Україна" Тарас Корніяченко.

Довідка про компанію "ТЕДІС Україна"

"ТЕДІС Україна" – одна з провідних українських компаній з надання логістичних та дистрибуційних послуг в галузі споживчих товарів. Національна логістична структура налічує 32 регіональних структурних підрозділи. Завдяки групі прямих продажів з 340 найкращих фахівців, компанія охоплює роздрібну торговельну мережу, що складається з близько 50 000 роздрібних точок продажу по всій території України.



Загальний штат компанії налічує 2500 співробітників. Компанія входить в п'ятірку кращих у рейтингу “Найкращі компанії для лідерів” в Україні, згідно з опитуванням, проведеним Korn Ferry HAY Group. "ТЕДІС Україна" увійшла в 5-ку серед усіх оптових компаній у ТОП-100 платників податків за даними Державної податкової служби України за 2019 рік.



Також компанія "ТЕДІС Україна" зайняла 8 місце в рейтингу "100 найбільших приватних українських компаній" і 26 місце в рейтингу "50 кращих роботодавців" за версіями журналу Forbes Ukraine.