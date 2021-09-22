Таким мнением поделился генеральный директор группы Метинвест Юрий Рыженков.

На вопрос ведущей программы о том, что, по данным сервиса мониторинга Opendatabot, в Украине наблюдается дефицит профессионалов, несмотря на рост зарплат, а вакансий на рынке труда вдвое больше, чем до начала карантина, Рыженков поделился планами университета.

Технический университет, в котором будут лучшие преподаватели, в котором будут лучшие лаборатории, который будет в партнерстве работать с лучшими вузами и лучшими исследовательскими центрами по всему миру. И сможет как раз генерировать тех молодых специалистов, которые позволят им получать супер высококачественное образование у себя дома и потом получать достойную заработную плату и интересную работу у себя дома и никуда не ехать,

– заявил Рыженков.

Отметим, что сегодня работодателям катастрофически не хватает специалистов в области строительства, архитектуры, транспорта и экологии. Между тем молодежь продолжает выезжать за границу в поисках лучшей жизни, а страна теряет ценные кадры.

Достойные условия труда, конкурентные зарплаты и качественное образование позволят украинцам построить карьеру и развивать свою страну, уверяют промышленники.

Первый негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника", который сейчас строится в Мариуполе, планирует открыть свои двери для первых студентов в 2022 году. Университетский комплекс будет иметь самую современную научно-техническую базу и лучших преподавателей, собственное общежитие, парк и современный стадион. На его строительство потратят 30 миллионов евро, а сталь для конструкции делают местные металлурги.