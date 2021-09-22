Такою думкою поділився генеральний директор групи Метінвест Юрій Риженков.
На запитання ведучої програми про те, що, за даними сервісу моніторингу Opendatabot, в Україні спостерігається дефіцит професіоналів, попри ріст зарплат, а вакансій на ринку праці вдвічі більше, ніж до початку карантину, Риженков поділився планами університету.
Технічний університет, в якому будуть найкращі викладачі, в якому будуть найкращі лабораторії, який буде в партнерстві працювати з найкращими вузами та найкращими дослідницькими центрами по всьому світу. І зможе якраз генерувати тих наймолодших фахівців, які дозволять їм отримувати супервисокоякісну освіту у себе вдома і потім отримувати гідну заробітну плату і цікаву роботу у себе вдома і нікуди не їхати,
– заявив Риженков.
Зазначимо, що сьогодні роботодавцям катастрофічно не вистачає фахівців у галузі будівництва, архітектури, транспорту та екології. Тим часом молодь продовжує виїжджати за кордон у пошуках кращого життя, а країна втрачає цінні кадри.
Гідні умови праці, конкурентні зарплати та якісна сучасна освіта дозволять українцям побудувати кар'єру та розвивати свою країну, запевняють промисловці.