В свежем выпуске программы "Техника войны" – у наземной роботизированной системы "Чеперашка" множество функций: она может подвезти боеприпас, оттянуть раненого, поставить пулемет в дозор, пробраться в места, куда сложно выйти солдату. Наземный робот THeMIS создан в Эстонии для замены солдата на поле боя. Его можно применять и в траспортировке, и для разведывательных и ударных функций.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: Подробнее о наземной роботизированной системе "Чеперашка" в эфире программы рассказал один из ее разработчиков Александр Грачев и действующий руководитель проекта Максим Рябоконь.