У свіжому випуску програми "Техніка війни" – наземна роботизована система "Чеперашка" має безліч функцій: вона може підвезти боєприпас, відтягнути пораненого, поставити кулемет в дозор, пробратися в місця, куди складно вийти солдату. Наземний робот THeMIS створено в Естонії для заміни солдата на полі бою. Його можна застосовувати і в траспортуванні, і для розвідувальних та ударних функцій.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: Детальніше про наземну роботизовану систему "Черепашка" в ефірі програми розповів один з її розробників Олександр Грачов та чинний керівник проєкту Максим Рябоконь.