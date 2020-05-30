В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Государственном испытательном полигоне "Алиби" состоялись очередные пуски ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", что очень беспокоит Москву. ФСБ даже пыталась получить техническую документацию комплекса. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению передало ВСУ 5 бронетранспортеров БТР-4Е.

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РК-360МЦ "Нептун" позволяет украинским военным уберечь от посягательств Азовское море полностью, а Черное – до Севастополя. Подробнее о ракетном комплексе в программе рассказали заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, генеральный конструктор – генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев, экс-руководитель компании "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.

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► Харьковское конструкторское бюро по машиностроению передало ВСУ 5 бронетранспортеров БТР-4Е.

► Военнослужащие понтонно-мостового полка из Одесской пришли на помощь гражданскому населению. 20 мая в селе Алексеевка, над заливом Каховского водохранилища, под грузовиком обрушился автомобильный мост. 50 понтонеров с помощью 40 единиц техники в короткие сроки развернули альтернативный мост, пока главный не будет отремонтирован.

► Во время обстрела Новолуганского из запрещенного минскими договоренностями вооружения, враг попал в блиндаж украинских защитников. Инженерное сооружение, в которой находился военнослужащий 24-й бригады, засыпало землей. Собратья за несколько минут его нашли и доставили на обследование.

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