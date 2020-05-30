Техника войны: Кремль обеспокоен испытанием РК "Нептун" в Украине. ВСУ получили новые БТР-4Е
В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Государственном испытательном полигоне "Алиби" состоялись очередные пуски ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун", что очень беспокоит Москву. ФСБ даже пыталась получить техническую документацию комплекса. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению передало ВСУ 5 бронетранспортеров БТР-4Е.
Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:
РК-360МЦ "Нептун" позволяет украинским военным уберечь от посягательств Азовское море полностью, а Черное – до Севастополя. Подробнее о ракетном комплексе в программе рассказали заместитель командующего ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, генеральный конструктор – генеральный директор ГККБ "Луч" Олег Коростелев, экс-руководитель компании "Украинская бронетехника" Александр Кузьма.
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