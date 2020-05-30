У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на Державному випробувальному полігоні "Алібей" відбулися чергові пуски ракетного комплексу РК-360МЦ "Нептун", що дуже непокоїть Москву. ФСБ навіть намагалася отримати технічну документацію комплексу. Харківське конструкторське бюро з машинобудування передало ЗСУ 5 бронетранспортерів БТР-4Е.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

РК-360МЦ "Нептун" дозволяє українським військовим уберегти від зазіхань Азовське море повністю, а Чорне – до Севастополя. Детальніше про ракетний комплекс у програмі розповіли заступник командувача ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа, генеральний конструктор – генеральний директор ДККБ "Луч" Олег Коростельов, екс-керівник компанії "Українська бронетехніка" Олександр Кузьма.

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