В свежем выпуске программы "Техника войны" – Укроборонпром отчитался, что передал армии партию минометов БАРС. Однако Минобороны отказалось принимать образцы из-за того, что 120-миллиметровые минометы были с некондиционными стволами и не имели таблиц стрельбы. На сербском заводе Zastava TERVO презентовали новую бронированную машину М-20 MRAP 6x6 для 12 бойцов.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Прошлой осенью, на выставке "Оружие и безопасность", в одной из программ говорилось о бронетранспортере Атаман 6х6. Он стал первым совершенным образцом этого класса от частной украинской компании. Журналисты недавно побывали на производственных мощностях "Практики" и узнали свежие факты об этой новинке. Больше – смотрите в программе.

Главные новости Украины:

► 16 июня самолетом в Украину доставили американское оборудование более чем 60 миллионов долларов. Украинская армия получила противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы и средства связи. Кстати, 17 июня Госдепартамент США согласовал продажу нам 16 патрульных катеров Mark VI, 72 орудий MSI Seahawk A2 и MK44 Bushmaster II, а также другого оборудования.

► Отремонтированный малый бронированный артиллерийский катер "Никополь" вернулся к месту постоянной дислокации. В ноябре 2019 года Россия отдала его Украине поврежденным и разграбленным. На катере заменили наружную обшивку подводной части, отремонтировали винто-рулевые комплексы, протекторную защиту, восстановили донно-бортовую арматуру и судовую систему.

► На судостроительном заводе компании "Нибулон" освоили технологию сварки корабельного алюминия. Тентовое укрытие палубного оборудования для новых буксиров проекта Т410 уже производят из такого материала. Это позволит заложить 5 патрульных катеров Ocea для Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

► Первый модернизированный беспилотник-разведчик SPECTATOR-M1 в рамках Гособоронзаказа передала Вооруженным Силам Украины компания "Меридиан". В этой модификации усилено преимущества предыдущих моделей – аэродинамику, малозаметность, защищенность от систем РЭБ.

► Кременчугское предприятие "Креатив-Агромаш" передало военным 3 бокса-изолятора для транспортировки инфицированных больных. Самое необходимое оборудование получило отделение медицинского обеспечения аэромедицинской эвакуации Военно-медицинского клинического центра Центрального региона. Эти 17-килограммовые боксы оборудованы приборами для подачи кислорода, компрессором и фильтрами для обеззараживания воздуха.

Главные новости мира:

• Компания Rocky Boot открыла свободную продажу новой модели тропических сапог, разработанных для Корпуса морской пехоты США. Модель Rocky USMC Tropical Boot базируется на тестовой контрактной версии, но имеет подошву с более классическим рисунком протектора, которая является ближе к версии Дневное Тропикал.

• Командование специальных операций армии Южной Кореи подвело итог конкурса среди отечественных производителей винтовок. Поэтому для постановки на вооружение и приобретение 16 тысяч единиц избран 5,56-миллиметровый автоматический образец DSAR-15P.

• Rheinmetall AG получил заказ от Бундесвера на закупку грузовиков стоимостью 2 миллиарда евро. В 2021 – 2027 годах концерн должен доставить немецкой армии 4 тысячи автомобилей, оборудование с предоставлением технической поддержки.

• 18 июня на военно-морской базе Китая в Сямыне состоялась церемония ввода в состав флота очередного корвета проекта 056A. Судно имеет бортовой номер 617 и название Цзиндэчжэнь. Напомним, с начала 2020 года Поднебесная получила 9 боевых надводных кораблей этого типа.

• Чешская группа Penta продала 100% авиастроительной компании Aero Vodochody Aerospace, которая производит учебно-тренировочные самолеты семейства Л-39. Новым владельцем за больше чем 250 миллионов долларов стала венгерская компания AERO Investment Partners Zr.

• На этой неделе перспективный вертолет SB-1 Defiant впервые достиг скорости 205 узлов, или 380 километров в час. То есть, разработка компании Sikorsky-Boeing уже соответствует требованиям крейсерской скорости для перспективного вертолета в пределах проекта FARA.