У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Укроборонпром відзвітував, що передав армії партію мінометів БАРС. Проте Міноборони відмовилось приймати зразки через те, що 120-міліметрові міномети були з некондиційними стволами та не мали таблиць стрільби. На сербському заводі Zastava TERVO презентували нову броньовану машину М-20 MRAP 6x6 для 12 бійців.

Також у випуску "Техніка війни " на 24 каналі :

Минулої осені, на виставці "Зброя та безпека", в одній з програм мовилося про бронетранспортер Отаман 6х6. Він став першим довершеним зразком цього класу від приватної української компанії. Журналісти нещодавно побували на виробничих потужностях "Практики" і дізналися найсвіжіші факти про цю новинку. Більше – дивіться у програмі.

Головні новини України:

► 16 червня літаком до України доправили американське обладнання на понад 60 мільйонів доларів. Українська армія отримала протитанкові ракети Javelin, боєприпаси та засоби зв'язку. До речі, 17 червня Держдепартамент США погодив продаж нам 16 патрульних катерів Mark VI, 72 гармат MSI Seahawk A2 і MK44 Bushmaster II, а також іншого обладнання.

► Відремонтований малий броньований артилерійський катер "Нікополь" повернувся до місця постійної дислокації. У листопаді 2019 року Росія віддала його Україні пошкодженим та розграбованим. На катері замінили зовнішню обшивку підводної частини, відремонтували гвинто-кермові комплекси, протекторний захист, відновили донно-бортову арматуру та суднову систему.

► На суднобудівному заводі компанії "Нібулон" опанували технологію зварювання корабельного алюмінію. Тентове накриття палубного обладнання для нових буксирів проєкту Т410 вже виробляють з такого матеріалу. Це дозволить закласти 5 патрульних катерів Ocea для Морської охорони Держприкордонслужби України.

► Перший модернізований безпілотник-розвідник SPECTATOR-M1 у рамках Держоборонзамовлення передала Збройним Силам України компанія "Меридіан". У цій модифікації підсилено переваги попередніх моделей – аеродинаміку, малопомітність, захищеність від систем РЕБ.

► Кременчуцьке підприємство "Креатив-Агромаш" передало військовим 3 бокси-ізолятори для транспортування інфікованих хворих. Конче необхідне обладнання отримало відділення медичного забезпечення аеромедичної евакуації Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону. Ці 17-кілограмові бокси обладнані приладами для подання кисню, компресором та фільтрами для знезараження повітря.

Головні новини світу:

• Компанія Rocky Boot відкрила вільний продаж нової моделі тропічних чобіт, розроблених для Корпусу морської піхоти США. Модель Rocky USMC Tropical Boot базується на тестовій контрактній версії, але має підошву з більш класичним малюнком протектора, яка є ближчою до версії Денне Тропікал.

• Командування спеціальних операцій армії Південної Кореї підбило підсумок конкурсу серед вітчизняних виробників гвинтівок. Тож для взяття на озброєння та придбання 16 тисяч одиниць обрано 5,56-міліметровий автоматичний зразок DSAR-15P.

• Rheinmetall AG отримав замовлення від Бундесверу на закупівлю вантажівок вартістю 2 мільярди євро. У 2021 – 2027 роках концерн має доправити німецькій армії 4 тисячі автомобілів, обладнання з наданням технічної підтримки.

• 18 червня на військово-морській базі Китаю у Сямині відбулася церемонія введення до складу флоту чергового корвета проєкту 056A. Судно має бортовий номер 617 та назву Цзіндечжень. Нагадаємо, від початку 2020 року Піднебесна отримала 9 бойових надводних кораблів цього типу.

• Чеська група Penta продала 100% авіабудівної компанії Aero Vodochody Aerospace, яка виробляє навчально-тренувальні літаки сімейства Л-39. Новим власником за понад 250 мільйонів доларів стала угорська компанія AERO Investment Partners Zr.

• Цього тижня перспективний вертоліт SB-1 Defiant вперше досягнув швидкості 205 вузлів, або 380 кілометрів за годину. Тобто, розробка компанії Sikorsky–Boeing вже відповідає вимогам крейсерської швидкості для перспективного гелікоптера в межах проєкту FARA.