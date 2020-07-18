В выпуске программы "Техника войны. Лучшее за год" – автомат "Малюе" был создан на базе автомата Калашникова по схеме булл-пап. Он привлек внимание украинской армии только с началом войны на Донбассе. Кроме того, опыт войны показал необходимость антиматериального оружия. В Украине есть и собственные разработки. Об одной из таких – Snipex и ее обновленных версиях – рассказали в программе.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: Больше о автомат "Малюк" в программе "Техника войны" рассказал руководитель проектов автоматов "Маллюк", "Вулкан" и "Шепот" Сергей Луговской.