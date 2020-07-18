У випуску програми "Техніка війни. Краще за рік" – автомат "Малюк" було створено на базі автомату Калашнікова за схемою булл-пап. Він привернув увагу української армії лише з початком війни на Донбасі. Окрім того, досвід війни засвідчив про необхідність антиматеріальної зброї. В Україні є і власні розробки. Про одну з таких – Snipex та її оновлені версії – розповіли у програмі.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: Більше про автомат "Малюк" в програмі "Техніка війни" розповів керівник проєктів автоматів "Малюк", "Вулкан" та "Шепіт" Сергій Луговський.