В свежем выпуске программы "Техника войны" – о пулеметах и пушках часто говорят, вспоминая сухопутную технику, однако авиационные суда Украины также держат наготове подобные средства поражения. Каждый год войны на Донбассе Россия теряет там десятки беспилотников, но об этом не говорят кремлевских СМИ. Мы отследили потери российских ВВС за 2019 год, а также в вооруженных конфликтах.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: Первые авиационные шлемы производились из кожи и могли быть утепленными. Максимальная комплектация могла включать очки и даже маски с меховой подкладкой. Это было более 100 лет назад. Сейчас авиационные шлемы перестали быть только средством защиты от ударов и ветра. Что имеем на сегодня и куда продвинулись технологии – смотрите в видео программы "Техника войны".