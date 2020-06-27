У свіжому випуску програми "Техніка війни" – про кулемети і гармати часто говорять, згадуючи сухопутну техніку, проте авіаційні судна України також тримають напоготові подібні засоби ураження. Кожного року війни на Донбасі Росія втрачає там десятки безпілотників, але про це не йдеться у кремлівських ЗМІ. Ми відслідкували втрати російських ВПС за 2019 рік, а також у збройних конфліктах.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: Перші авіаційні шоломи вироблялися зі шкіри і могли бути утепленими. Максимальна комплектація могла включати окуляри і навіть маски з хутряною підкладкою. Це було понад 100 років тому. Зараз авіаційні шолом перестали бути тільки засобом захисту від ударів і вітру. Що маємо на сьогодні та куди просунулися технології – дивіться у відео програми "Техніка війни".