В выпуске программы "Техника войны. Лучшее за год" – из-за пандемии COVID-19 много украинцев остались без работы. Запросы в интернете по поиску работы увеличились на 60%. Журналисты решили исследовать, какова ситуация с назначениями во время карантина в "Укроборонпроме". В Украине есть много талантливых украинцев, разработки которых могут уверенно оказаться на производствах. Среди них и школьники.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: В 2014 году во Франции стартовала программа перевооружения "Скорпион". Смотрите подробнее о том, какую технику получит страна.