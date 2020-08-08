У випуску програми "Техніка війни. Краще за рік" – через пандемію COVID-19 багато українців залишились без роботи. Запити українців в інтернеті щодо пошуку роботи збільшились на 60%. Журналісти вирішили дослідити, яка ситуація з призначеннями під час карантину в "Укроборонпромі". В Україні є багато талановитих українців, розробки яких можуть впевнено опинитись на виробництвах. Серед них і школярі.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: У 2014 році у Франції стартувала програма переозброєння "Скорпіон". Дивіться детальніше про те, яку техніку отримає країна.