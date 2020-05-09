Техника войны: Новая партия мощных танков БТР-80. Задержание российского шпиона в Украине

В свежем выпуске программы "Техника войны" – Киевский бронетанковый завод обновил парк техники ВСУ. Военным передали 9 бронетранспортеров БТР-80. СБУ задержала жителя Северодонецка, когда тот пытался передать представителям ФСБ секретную техническую документацию ракетного комплекса "Нептун". С 2018 года он налаживал контакты с военнослужащими, которые имеют доступ к секретной информации.

Также в выпуске:

Инспекция по вопросам вооружений Министерства обороны Польши ведет переговоры о приобретении самоходных минометов М120К Rak. Купить хотят 2 ротных комплекта для новосозданной 18-й дивизии и 19-й бригады за более чем 127 миллионов долларов. Что это за машины и при чем здесь финский бронетранспортер Patria – смотрите на 24 канале.

Главные новости Украины:

► Президент Владимир Зеленский присвоил почетные наименования трем бригадам, сформированным в начале войны 2014 года. 53-й – князя Владимира Мономаха, 54-й – гетмана Ивана Мазепы, а 59-й – Якова Гандзюка.

► На "Мотор Сич" начали испытания учебного самолета УТЛ-450, созданный на базе Як-52. Для проверки двигателя, других агрегатов и систем пригласили летчиков Харьковского аэроклуба. Машина имеет турбовинтовой двигатель АИ-450С и 5-лопастный винт MTV-5, благодаря которым разгоняется до 350 километров в час.

► Конструкторское бюро "Южное" запатентовало бесшумный минометный выстрел. Маскировочное действие обеспечивается путем блокирования продуктов сгорания метательного заряда внутри корпуса патрона благодаря поршню.

► Львовский бронетанковый завод передал военным четыре танка Т-64 и пару Т-72. Так завершен контракт с Министерством обороны Украины под государственные гарантии. Обновленные боевые машины получили современные средства навигации, лучшую радиосвязь, усовершенствованную защиту и вооружение.

► В сеть выложили новое видео с украинским роботизированным наблюдательно-огневым комплексом "Охотник". На Донбассе РСВК-М2 выполняет задание с боевым модулем, вооруженным НСВТ. На съемках видно поражение позиций врага на расстоянии 1 420 метров и ближе.

Главные новости мира:

• В Казахстане запустили первую очередь производства стрелковых боеприпасов Steel Manufacturing. Проект позволит удовлетворить потребность в патронах всех силовых ведомств республики, а также расширить экспортный потенциал.

• Компания по бронированию техники INKAS показала видео своего защищенного пикапа Hornet. Судя по габаритам, он построен на базе Toyota Land Cruiser 79 и имеет защиту по натовскому стангу уровня 2.

• В Беларуси 140-й ремонтный завод разработал и выпускает бронированную ремонтно-эвакуационную машину БРЭМ на базе танка Т-72. На надгусеничных полках расположен электросварочный аппарат с дизельгенератором, пара гидравлических ручных домкратов грузоподъемностью по 30 тонн каждый, а также внешние топливные баки.

• Компания Hyundai Heavy Industries спустила на воду четвертый фрегат F-F-X-2. Судно с бортовым номером 822 передадут в ВМС Республики Корея в конце следующего года.

• Израильская армия заказала новый тип баражирующего боеприпаса Spike Firefly. Он построен на базе разведывательного дрона и имеет аналогичную компоновку, к тому же несет боеголовку.

• 5 мая на предприятии австралийского подразделения корпорации "Боинг" представили первый опытный образец реактивного беспилотного летательного аппарата Loyal Wingman.

• 7 мая в оккупированном Крыму, возле Джанкоя, жесткую посадку рядом с жилыми домами и заправкой совершил российский вертолет Ми-35. В результате трое военных получили травмы, один из них умер в госпитале.