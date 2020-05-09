Техніка війни: Нова партія потужних танків БТР-80. Затримання російського шпигуна в Україні

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Київський бронетанковий завод оновив парк техніки ЗСУ. Військовим передали 9 бронетранспортерів БТР-80. СБУ затримала жителя Сєвєродонецька, коли той намагався передати представникам ФСБ секретну технічну документацію ракетного комплексу "Нептун". З 2018 року він налагоджував контакти з військовослужбовцями, які мають доступ до секретності інформації.

Також у випуску:

Інспекція з питань озброєння Міністерства оборони Польщі веде перемовини щодо придбання самохідних мінометів М120К Rak. Купити хочуть 2 ротних комплекти для новоствореної 18-ї дивізії та 19-ї бригади за понад 127 мільйонів доларів. Що це за машини і до чого тут фінський бронетранспортер Patria – дивіться на 24 каналі.

Головні новини України:

► Президент Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування трьом бригадам, сформованим на початку війни 2014 року. 53-й – князя Володимира Мономаха, 54-й – гетьмана Івана Мазепи, а 59-й – Якова Гандзюка.

► На "Мотор Січ" почали випробування навчального літака УТЛ-450, створеного на базі Як-52. Для перевірки двигуна, інших агрегатів та систем запросили льотчиків Харківського аероклубу. Машина має турбогвинтовий двигун АІ-450С та 5-лопатевий гвинт MTV-5, завдяки яким розганяється до 350 кілометрів за годину.

► Конструкторське бюро "Південне" запатентувало безшумний мінометний постріл. Маскувальна дія забезпечується шляхом блокування продуктів згоряння метального заряду всередині корпусу набою завдяки поршню.

► Львівський бронетанковий завод передав військовим чотири танки Т-64 і пару Т-72. Так завершено контракт з Міністерством оборони України під державні гарантії. Оновлені бойові машини отримали сучасні засоби навігації, кращий радіозв'язок, вдосконалений захист і озброєння.

► У мережу виклали нове відео з українським роботизованим спостережно-вогневим комплексом "Мисливець". На Донбасі РСВК-М2 виконує завдання з бойовим модулем, озброєним НСВТ. На зйомках видно ураження позицій ворога на відстані 1 420 метрів і ближче.

Головні новини світу:

• У Казахстані запустили першу чергу виробництва стрілецьких боєприпасів Steel Manufacturing. Проєкт дозволить задовольнити потребу в патронах усіх силових відомств республіки, а також розширити експортний потенціал.

• Компанія з бронювання техніки INKAS показала відео свого захищеного пікапа Hornet. Судячи з габаритів, він побудований на базі Toyota Land Cruiser 79 та має захист за натовським стангом рівня 2.

• У Білорусі 140-й ремонтний завод розробив та випускає броньовану ремонтно-евакуаційну машину БРЕМ на базі танка Т-72. На надгусеничних полицях розташовано електрозварювальний апарат з дизельгенератором, пару гідравлічних ручних домкратів вантажопідйомністю по 30 тонн кожний, а також зовнішні паливні баки.

• Компанія Hyundai Heavy Industries спустила на воду четвертий фрегат F-F-X-2. Судно з бортовим номером 822 передадуть до ВМС Республіки Корея наприкінці наступного року.

• Ізраїльська армія замовила новий тип баражуючого боєприпасу Spike Firefly. Він побудований на базі розвідувального дрона та має аналогічне компонування, до того ж несе боєголовку.

• 5 травня на підприємстві австралійського підрозділу корпорації "Боїнг" презентували перший дослідний зразок реактивного безпілотного літального апарату Loyal Wingman.

• 7 травня в окупованому Криму, поблизу Джанкоя, жорстку посадку поруч з житловими будинками та заправкою здійснив російський вертоліт Мі-35. В результаті троє військових отримали травми, один з них помер у шпиталі.