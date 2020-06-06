В свежем выпуске программы "Техника войны" – контрразведка СБУ поймала чиновника Министерства образования и науки на взятке за принятие решений о финансировании научно-исследовательских работ в оборонной сфере. Верховная Рада приняла законопроект, который вводит новые генеральские звания. Отныне отменено звание генерал армии Украины, введены бригадный генерал и комодор, а также изменена символика.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Военные телевизионщики начали работу не с агрессией России, а 28 лет назад – 6 июня. Но 2014 год стал переломным. О том, как они работают и чем вооружены – в программе рассказали руководитель Военного телевидения Украины и "Армия FM" Виктор Гром и военные журналисты.

Главные новости Украины:

► Запорожский государственный авиаремонтный завод "Мигремонт" передал 299-й бригаде тактической авиации модернизированный штурмовик Су-25. Он пдвергся частичному и комплексному ремонту.

► Государственное предприятие "Антонов" запустило в производство 5 серийных АН-178. Один из них для Перу, а относительно остальных продолжаются переговоры с украинскими силовыми структурами.

► Десантный катер "Сватово" капитально отремонтировали на Николаевском судостроительном заводе. Также стало известно, что на доковый ремонт и техническое восстановление судна обеспечения "Балта" заложено 22 миллиона гривен.

► Харьковское конструкторское бюро по машиностроению может довести Т-64 до версии Краб аж за 5 лет. Год уйдет на разработку конструкторской документации, 2 – на изготовление опытного образца и испытаний. Еще 2 – на корректировку документации и доработку прототипа.

► В "Десне" начал работу легководолазный комплекс для подготовки танкистов в любое время года. Всего обустроено 5 учебных мест. На них курсанты изучают характеристики противогаза ИП-6, условные сигналы взаимодействия и тренируются оказывать первую помощь.

► Государственная пограничная служба получила от представительства ООН в Украине 2 микроавтобуса Ford Transit. Они будут выполнять задачи на участке ответственности Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев".

Главные новости мира:

​• Компания Meprolight USA продемонстрировала инновационный коллиматорный прицел Foresight, который соединяется со смартфоном через Bluetooth

​* Армия США получила новое стрелковое оружие от Sig Sauer. Это винтовка MCX-SPEAR для замены карабина М4, а также пулемет SIG-LMG-6,8 вместо М249.

​• Итальянская армия решилась на приобретение нового колесного танка Centauro II в количестве 40 единиц.

​• Первая партия модернизированных танков Abrams M1A2 SEPv3 поступила в 1-ю кавалерийскую дивизию армии США.

​• Министр обороны Чехии Любомир Метнар объявил о решении заменить артиллерийскую систему Дана французскими самоходными гаубицами Caesar 155 миллиметров на колесном шасси. Контракт стоимостью 224 миллиона евро с Nexter Sysytems.

​• На авиабазе ВВС Тайваня готовят к летным испытаниям первый опытный образец реактивного учебно-боевого самолета "Отважный орел". Стоимость программы создания самолета, которую финансирует Министерство национальной обороны, – 2,2 миллиарда долларов.