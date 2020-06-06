У свіжому випуску програми "Техніка війни" – контррозвідка СБУ спіймала високопосадовця Міністерства освіти й науки на хабарі за ухвалення рішень щодо фінансування науково-дослідних робіт в оборонній сфері. Верховна Рада ухвалила законопроєкт, що запроваджує нові генеральські звання. Відтепер скасовано звання генерал армії України, введені бригадний генерал і комодор, а також змінено символіку.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

Військові телевізійники почали роботу не з агресії Росії, а 28 років тому – 6 червня. Але 2014 рік став переломним. Про те, як вони працюють та чим озброєні – у програмі розповіли керівник Військового телебачення України та "Армія FM" Віктор Гром й військові журналісти.



Головні новини України:



► Запорізький державний авіаремонтний завод "МіГремонт" передав 299-й бригаді тактичної авіації модернізований штурмовик Су-25. Він зазнав часткового та комплексного ремонту.



► Державне підприємство "Антонов" запустило у виробництво 5 серійних АН-178. Один із них для Перу, а щодо решти тривають перемовини з українськими силовими структурами.



► Десантний катер "Сватове" капітально відремонтували на Миколаївському суднобудівному заводі. Також стало відомо, що на доковий ремонт і технічне відновлення судна забезпечення "Балта" закладено 22 мільйони гривень.

► Харківське конструкторське бюро з машинобудування може довести Т-64 до версії Краб аж за 5 років. Рік піде на розробку конструкторської документації, 2 – на виготовлення дослідного зразка та випробувань. Ще 2 – на коригування документації й доробку прототипу.

► У "Десні" розпочав роботу легководолазний комплекс для підготовки танкістів будь-якої пори року. Усього облаштовано 5 навчальних місць. На них курсанти вивчають характеристики протигазу ІП-6, умовні сигнали взаємодії й тренуються надавати першу допомогу.

► Державна прикордонна служба отримала від представництва ООН в Україні 2 мікроавтобуси Ford Transit. Вони виконуватимуть завдання на ділянці відповідальності Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

Головні новини світу:

​• Компанія Meprolight USA продемонструвала інноваційний коліматорний приціл Foresight, який з'єднується зі смартфоном через Bluetooth

​• Армія США отримала нову стрілецьку зброю від Sig Sauer. Це гвинтівка MCX-SPEAR для заміни карабіна М4, а також кулемет SIG-LMG-6,8 замість М249.

​• Італійська армія зважилася на придбання нового колісного танка Centauro II у кількості 40 одиниць.

​• Перша партія модернізованих танків Abrams M1A2 SEPv3 надійшла до 1-ої кавалерійської дивізії армії США.

​• Міністр оборони Чехії Любомир Метнар оголосив про рішення замінити артилерійську систему Дана французькими самохідними гаубицями Caesar 155 міліметрів на колісному шасі. Контракт вартістю 224 мільйони євро з Nexter Sysytems.

​• На авіабазі ВПС Тайваню готують до льотних випробувань перший дослідний зразок реактивного навчально-бойового літака "Відважний орел". Вартість програми створення літака, яке фінансує Міністерство національної оборони, – 2,2 мільярда доларів.