В выпуске программы "Техника войны. Лучшее за год" – сейчас в украинской армии служат 23% женщин, большинство – работницы ВСУ, а 11% – военнослужащие. Если у первых гражданская одежда почти не ограничена, то у других – зависит от того, что выдали на складе. Эксперт по дизайну военной техники Денис Силич оценил ракетные комплексы "Гром-2" и "Нептун", которые называют одними из лучших в мире.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: В интервью Денис Силич рассказал, как зародился дизайн военной техники в Украине, а также поделился деталями создания дизайна для тяжелой бронетехники.