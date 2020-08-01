У випуску програми "Техніка війни. Краще за рік" – зараз в українській армії служать 23% жінок, більшість – працівниці ЗСУ, а 11% – військовослужбовці. Якщо в перших цивільний одяг майже не обмежений, то в інших – залежить від того, що видали на складі. Експерт з дизайну військової техніки Денис Сіліч оцінив ракетні комплекси "Грім-2" та "Нептун", які називають одними з кращих у світі.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: В інтерв'ю Денис Сіліч розповів, як зародився дизайн військової техніки в Україні, а також поділився деталями створення дизайну для важкої бронетехніки.