В выпуске программы "Техника войны. Лучшее за год" – от вида травм и ранений фронтовые медики-новички способны ошибиться, для этого их в тылу готовят на тренажерах, максимально приближенных к реальным условиям. К борьбе с COVID-19 в мире привлекают и военные суда. Узнайте о самых больших и современных медицинских кораблях мира.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: Во вторник враг совершил массированный артиллерийский удар и дерзкий штурм трех наблюдательных постов 72-й и 93-й бригад на Луганщине. Наш гранатометчик погиб, несколько бойцов получили ранения и контузии. В такие моменты очень важна оперативная медицинская эвакуация. Какая она сейчас – выясняли журналисты "Техники войны".