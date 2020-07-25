У випуску програми "Техніка війни. Краще за рік" – від вигляду травм і поранень фронтові медики-новачки здатні схибити, Для цього їх у тилу готують на тренажерах, що максимально наближають до реальних умов. До боротьби з COVID-19 у світі залучають і військові судна. Дізнайтеся про найбільші та найсучасніші медичні кораблі світу.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: У вівторок ворог здійснив масований артилерійський удар та зухвалий штурм трьох спостережних постів 72-ї та 93-ї бригад на Луганщині. Наш гранатометник загинув, кілька бійців отримали поранення та контузії. В такі моменти надзвичайно важливою є оперативна медична евакуація. Якою вона є зараз – з'ясовували журналісти "Техніки війни".