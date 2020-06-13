В свежем выпуске программы "Техника войны" – 9 июня в районе Дворца культуры "Авдеевский коксохимический завод", что на Донбассе, подорвался бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Сербский ремонтный завод "Чачак" презентовал модернизированную версию танка M-84 AS1.

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К борьбе с COVID-19 в мире привлекают даже военные суда. В Украине принимать больных готов санитарный катер "Сокаль". А россиянам от советского союза досталось аж четыре госпитальных судна проекта 320. Одно из них уже порезали на металл. Пока остальные догнивают в портах, мы расскажем о самых больших и современных медицинских кораблях мира. Больше об это смотрите в программе на 24 канале.

Главные новости Украины:

Павлоградский химический завод возобновляет работы по утилизации ракетного топлива и созданию компонентов новых отечественных ракетных комплексов для нужд Министерства обороны Украины.

В Укроборнпроме приняли решение уволить президента государственного предприятия "Антонов" Александра Донца.

Николаевский судостроительный завод начал ремонт малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Аккерман".

Главной организацией по техническому сопровождению сборки и ремонта боеприпасов для армии определен 482-й конструкторско-технологический центр Командования логистики Вооруженных сил Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила четырех переселенцев с оккупированной территории Украины, которые изготавливали танковые снаряды для российской армии.

Главные новости мира:

Неудача вновь постигла российский истребитель Т-50. Самолет с бортовым номером 055 совершал показательный полет перед индийской делегацией, когда загорелся правый двигатель.

Известный производитель стрелкового вооружения SIG Sauer закрывает свои производственные мощности в Германии.

Командование Сил специальных операций США заказало 814 багги Polaris MRZR Alpha, которые должны поставить на протяжении 7 лет.

Французская компания Arquus представила новое семейство перспективных военных грузовых автомобилей Arquus Armis с колесными формулами 4х4, 6х6, 8х8.

В подмосковье впервые показали модернизированный вариант бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2МБ "Бекас".

Компания Saab обнародовала видео первых испытаний новой мины-торпеды в ВМС Швеции.