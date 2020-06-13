У свіжому випуску програми "Техніка війни" – 9 червня в районі Палацу культури "Авдіївський коксохімічний завод", що на Донбасі, підірвався бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан". Сербський ремонтний завод "Чачак" презентував модернізовану версію танка M-84 AS1.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі :

До боротьби з COVID-19 в світі залучають навіть військові судна. В Україні приймати хворих готовий санітарний катер "Сокаль". А росіянам від радянського союзу дісталося аж чотири шпитальні судна проєкту 320. Одне з них вже порізали на метал. Поки решта догниває у портах, ми розповімо про найбільші та найсучасніші медичні кораблі світу. Більше про – це дивіться у програмі.

Головні новини України:

Павлоградський хімічний завод відновлює роботи з утилізації ракетного палива та створення компонентів нових вітчизняних ракетних комплексів для потреб Міністерства оборони України.

В Укроборнпромі прийняли рішення звільнити президента державного підприємства "Антонов" Олександра Донця.

Миколаївський суднобудівний завод почав ремонт малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" та "Аккерман".

Головною організацією з технічного супроводження складання та ремонту боєприпасів для армії визначено 482-й конструкторсько-технологічний центр Командування логістики Збройних сил України.

Служба безпеки України викрила чотирьох переселенців з окупованої території України, які виготовляли танкові снаряди для російської армії.

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Невдача знову спіткала російський винищувач Т-50. Літак із бортовим номером 055 саме здійснював показовий політ перед індійською делегацією, коли загорівся правий двигун.

Відомий виробник стрілецького озброєння SIG Sauer закриває свої виробничі потужності у Німеччині.

Командування Сил спеціальних операцій США замовило 814 багі Polaris MRZR Alpha, які мають поставити упродовж 7 років.

Французька компанія Arquus представила нове сімейство перспективних військових вантажних автомобілів Arquus Armis з колісними формулами 4х4, 6х6, 8х8.

У підмосков'ї вперше показали модернізований варіант броньованої розвідувально-дозорної машини БРДМ-2МБ "Бекас".

Компанія Saab оприлюднила відео перших випробувань нової міни-торпеди у ВМС Швеції.