В свежем выпуске программы "Техника войны" – Украина и Airbus Нelicopters подписали контракт на поставку 55 вертолетов. Они предназначены для надзора за рубежом, выполнение полицейских функций и гражданской защиты. Конвертоплан, сочетающий возможности самолета и вертолета V-22 Ospray, разрабатывали более 30 лет в штатах компании Boeing и Bell. Сейчас он находится на вооружении ВМС США.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале: В мире обсуждают перспективы бронетанковой техники минимум на 10 лет. Поэтому в этом году в Лондоне прошла международная бронетанковая конференция IAV-2020. К каким выводам пришли участники и рецепт удачных боевых действий 21 века – смотрите в видео программы "Техника войны".