У свіжому випуску програми "Техніка війни" – Україна й Airbus Нelicopters підписали контракт на постачання 55 вертольотів. Вони призначені для нагляду за кордоном, виконання поліцейських функцій та цивільного захисту. Конвертоплан, що поєднує можливості літака і вертольота V-22 Ospray, розробляли понад 30 років у штатах компаніями Boeing та Bell. Зараз він перебуває на озброєнні ВМС США.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі: У світі обговорюють перспективи бронетанкової техніки щонайменше на 10 років. Тому цьогоріч у Лондоні пройшла міжнародна бронетанкова конференція IAV-2020. Яких висновків дійшли учасники та який рецепт вдалих бойових дій 21 століття – дивіться у відео програми "Техніка війни".