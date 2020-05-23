Техника войны: Уничтожение путинских "Панцирей". Мощные военные новинки в ООС
В свежем выпуске программы "Техника войны" – по данным одного турецкого ресурса, с тех пор как в Ливии появились российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" уже уничтожено 15 таких. К тому же, 9 единиц ликвидированы или захвачены на этой неделе. Военным в районе ООС передали 2 современных банно-прачечных комплекса. Они базируются на шасси грузовика КрАЗ и двух контейнерах.
Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:
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