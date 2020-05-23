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Техника войны: Уничтожение путинских "Панцирей". Мощные военные новинки в ООС

Техника войны - Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – по данным одного турецкого ресурса, с тех пор как в Ливии появились российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" уже уничтожено 15 таких. К тому же, 9 единиц ликвидированы или захвачены на этой неделе. Военным в районе ООС передали 2 современных банно-прачечных комплекса. Они базируются на шасси грузовика КрАЗ и двух контейнерах.

Также в выпуске "Техника войны" на 24 канале:

Главные новости Украины:

► На предприятии "Искра" разработали и изготовили опытный образец перспективной радиолокационной станции 80К6КС1.

► В военном институте танковых войск во время практических полевых учений начали освоение танков Т-84У.

► Печерский районный суд города Киева отстранил от дела о бронежилетах Темп-3000 следователя ГБР Дмитрия Алексенко и прокурора ОГП Николая Середу.

► Компания "Уарпа" разработала статический тепловизионный термометр, который может точно определять температуру людей в местах массового скопления, даже в масках.

Главные новости мира:

• На этой неделе в Министерстве обороны Японии представили новые образцы стрелкового оружия, которые берут на вооружение Силы самообороны.

• Вооруженные силы Латвии и Эстонии заказали новые противотанковые гранатометы Carl Gustaf M4 на общую сумму около 1,3 миллиона евро.

• Пресс-служба Госкомвойскпрома Республики Беларусь выложила видео нового боевого робота Берсерк.

• 4-й альпийский парашютный полк специального назначения "Монте-Червино" Вооруженных Сил Италии получил на вооружение новые баги.

• Тысячный экземпляр Шерпа сошел с конвейера французского производителя военной техники Аркус. Полноприводник создан в 2006 году как в незащищенном, так и бронированном вариантах массой 7,5 – 11 тонн.

• Эта неделя стала богатой на авиакатастрофы военных судов. В Московской области разбился вертолет Ми-8 воздушно-космических сил России, а экипаж из трех человек погиб.

Автор: Сергей Каминский
Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Оружие Новости Турции Техника войны
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