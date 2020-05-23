Техніка війни: Знищення путінських "Панцирів". Потужні військові новинки в ООС

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – за даними одного турецького ресурсу, відколи в Лівії з'явились російські зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир-С1" вже знищено 15 таких. До того ж 9 одиниць ліквідовано або захоплено цього тижня. Військовим у районі Операції Об'єднаних сил передали 2 сучасних лазне-пральних комплекси. Вони базуються на шасі вантажівки КрАз та двох контейнерах.

Також у випуску "Техніка війни" на 24 каналі:

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