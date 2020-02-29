Техника войны: Бюджет на ракетное вооружение. Обнародованы цены на украинские бронеавтомобили

В свежем выпуске программы "Техника войны" – министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что в этом году на ракетное вооружение ведомство должно потратить на 300 миллионов гривен больше, чем в 2019 году. В сети обнародованы цены на украинские бронеавтомобили за декабрь 2019 года. Стоимость "Козака-2" составляет 9,2 миллиона гривен, а "Козака-2М" – 10,5 миллиона. Подробнее-смотрите в видео.

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Рисунок камуфляжа Mawka зонально размывает силуэт владельца на различных дистанциях. В таком адаптивном камуфляже боец незаметен как днем, так и ночью. По географии подходит для применения в восточно-европейской климатической зоне. О камуфляже подробнее рассказали директор компании "Velmet" Сергей Миняйлук и боец специального подразделения Максим.

Главное:

► Самый большой турбовинтовой самолет в мире Ан-22 на этой неделе отметил 55 лет со дня первого полета.

► Государственная служба по чрезвычайным ситуациям подготовила вертолет для транспортировки вероятно инфицированных коронавирусом. На дежурство заступил Ми-8МТВ-1, который по безвозмездному контракту передала авиакомпания "Украинские вертолеты".

► 25 февраля в столице состоялся премьерный показ художественного фильма "Черкассы", который рассказывает о сопротивлении экипажа минного тральщика в марте 2014 года, во время аннексии Крыма Россией.

► С 23 по 25 февраля в Абу-Даби прошла выставка UMEX-2020, в которой приняли участие украинские государственные и частные компании.

► В 2019 году экспорт вооружений и услуг предприятий государственного концерна "Укроборонпром" составил 908 миллионов долларов. Это на 19% больше, чем в 2018 году.

► Военная прокуратура задержала директора Шосткинского завода "Зирка" во время получения взятки в 5 тысяч долларов. "Зеленые" чиновник брал, как вознаграждение за соглашение о хранении имущества и аренде помещения.

► Предприятие "АвтоКрАЗ" разработало новое самоходное шасси "КрАЗ-Атлант", которое вполне может стать основой для бронеавтомобилей.

► Правительство Японии передало харьковскому госпиталю медицинское оборудование на 8 миллионов гривен. В частности, это стационарная рентген-система Canon ZEXIRA с дистанционным управлением и две оптоволоконные бронхолитические системы Фуджифилм F-82-120-Т.

► Начальник Генерального штаба генерал-полковник Руслан Хомчак утвердил обновленную нарукавную символику всех четырех оперативных командований Сухопутных войск.

► В ночь на 22 февраля бойцы 93-й бригады "Холодный Яр" уничтожили одного из боевиков диверсионной группы так называемой ЛНР, которая пыталась прорваться на наши позиции.

Другое:

• Американская компания BellFlight сделала очередную видеопрезентацию перспективного вертолета Bell 360 Invictus со стебом в сторону России. В минутном ролике вертолет уничтожает управляемыми ракетами и из пушки бронетехнику, которая очень напоминает российскую платформу "Армата", а также грациозно уклоняется от ракеты ПЗРК "Верба".

* Россия официально взяла на вооружение и передала в войска зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь".

* Компания Raytheon прокачала зенитн-ракетный комплекс Patriot.

• Армия Турции официально взяла на вооружение беспилотник "Сонжар".