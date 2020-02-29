Техніка війни: Бюджет на ракетне озброєння. Оприлюднено ціни на українські бронеавтомобілі

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що цього року на ракетне озброєння оборонне відомство має витратити на 300 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році. У мережі оприлюднено ціни на українські бронеавтомобілі за грудень 2019 року. Вартість "Козака-2" становить 9,2 мільйона гривень, а "Козака-2М" – 10,5 мільйона. Деталніше – дивіться у відео.

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Малюнок камуфляжу Mawka зонально розмиває силует власника на різних дистанціях. У такому адаптивному камуфляжі боєць непомітний як вдень, так і вночі. За географією підходить для застосування у східно-європейській кліматичній зоні. Про камуфляж детальніше розповіли директор компанії "Velmet" Сергій Міняйлук і боєць спеціального підрозділу Максим.

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