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      АТАКА РОСІЇ НА ТУРЕЧЧИНУ В СИРІЇ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Техніка війни: Бюджет на ракетне озброєння. Оприлюднено ціни на українські бронеавтомобілі

      Техніка війни - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – міністр оборони Андрій Загороднюк повідомив, що цього року на ракетне озброєння оборонне відомство має витратити на 300 мільйонів гривень більше, ніж у 2019 році. У мережі оприлюднено ціни на українські бронеавтомобілі за грудень 2019 року. Вартість "Козака-2" становить 9,2 мільйона гривень, а "Козака-2М" – 10,5 мільйона. Деталніше – дивіться у відео.

      Також у випуску:

      Малюнок камуфляжу Mawka зонально розмиває силует власника на різних дистанціях. У такому адаптивному камуфляжі боєць непомітний як вдень, так і вночі. За географією підходить для застосування у східно-європейській кліматичній зоні. Про камуфляж детальніше розповіли директор компанії "Velmet" Сергій Міняйлук і боєць спеціального підрозділу Максим. 

      Головне: 

      ► Найбільший турбогвинтовий літак у світі Ан-22 цього тижня відзначив 55 років із дня першого польоту. 

      ► Державна служба з надзвичайних ситуацій підготувала гелікоптер для транспортування ймовірно інфікованих коронавірусом. На чергування заступив Мі-8МТВ-1, який за безоплатним контрактом передала авіакомпанія "Українські вертольоти".

      ► 25 лютого у столиці відбувся прем’єрний показ художнього фільму "Черкаси", що розповідає про опір екіпажу мінного тральщика в березні 2014 року, під час анексії Криму Росією.

      ► З 23 по 25 лютого в Абу-Дабі пройшла виставка UMEX-2020, в якій взяли участь українські державні та приватні компанії.

      ► У 2019 році експорт озброєння та послуг підприємств державного концерну "Укроборонпром" становив 908 мільйонів доларів. Це на 19% більше ніж у 2018 році.

      ► Військова прокуратура затримала директора Шосткінського заводу "Зірка" під час отримання хабаря у 5 тисяч доларів. "Зелені" чиновник брав, як винагороду за угоду про зберігання майна та оренду приміщення.

      ► Підприємство "Автокраз" розробило нове самохідне шасі "Краз-Атлант", яке цілком може стати основою для бронеавтомобілів. 

      ► Уряд Японії передав харківському шпиталю медичне обладнання на 8 мільйонів гривень. Зокрема, це стаціонарна рентген-система Canon ZEXIRA з дистанційним керуванням та дві оптоволоконні бронхолітичні системи Фуджіфілм F-82-120-Т.

      ► Начальник Генерального штабу генерал-полковник Руслан Хомчак затвердив оновлену нарукавну символіку всіх чотирьох оперативних командувань Сухопутних військ.

      ► У ніч на 22 лютого бійці 93-ї бригади "Холодний Яр" знищили одного з бойовиків диверсійної групи так званої ЛНР, що намагалася прорватися на наші позиції.

      Інше:

      • Американська компанія BellFlight зробила чергову відеопрезентацію перспективного гвинтокрила Bell 360 Invictus зі стьобом у бік Росії. У хвилинному ролику гвинтокрил знищує керованими ракетами та з гармати бронетехніку, що дуже нагадує російську платформу "Армата", а також ґраційно ухиляється від ракети ПЗРК "Верба".

      • Росія офіційно взялаяла на озброєння та передала у війська зенітний ракетний комплекс С-350 "Витязь".

      • Компанія Raytheon прокачала зенітн-ракетний комплекс Patriot.

      • Армія Туреччини офіційно взяла на озброєння безпілотник "Сонжар". 

      Ердоган сказав Путіну "відійти з дороги" у Сирії: що відповіли в Росії
      сьогодні
      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Збройні сили України Гроші Зброя Техніка війни
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