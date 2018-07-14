Техника войны. Чем львовский наземный беспилотный комплекс "Черепашка" будет полезен для ВСУ

В свежем выпуске программы "Техника войны" – наземный беспилотник изобретателей из Галичины "Черепашка" умеет двигаться со скоростью до 20 километров в час, управляется из пульта шифрованным радиосигналом на дистанции более семи километров, запас горючего имеет на 12 часов непрерывной работы. А еще перевозит до 300 килограммов груза, включая вооружение или раненых. И все это – за 6 тысяч долларов.

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Про надувную технику, которая служит ошибочной мишенью в бою. Макеты военной техники – средство дезинформации. Обманное военное вооружение и объекты используют издавна для введения в заблуждение разведки и вызов огня противника на себя. Также они открывают новые возможности для наступления и обороны.

История знает случаи, когда производители самолетов начинали заниматься автомобилями. BMW, Maybach, SAAB имеют "небесные" корни. Специалисты же компании Boeing создали транспортер и посягнули на военные контракты. Phantom Badger – не просто броневик, а модульная платформа сопровождения, которая может приспосабливаться под различные миссии.