Техніка війни. Чим львівський наземний безпілотний комплекс "Черепашка" буде корисний для ЗСУ

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – наземний безпілотник винахідників з Галичини "Черепашка" вміє рухатись зі швидкістю до 20 кілометрів за годину, керується з пульта шифрованим радіосигналом на дистанції понад сім кілометрів, запас пального має на 12 годин безперервної роботи. А ще перевозить до 300 кілограмів вантажу, включно з озброєнням або пораненими. І все це – за 6 тисяч доларів.

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Про надувну техніку, що служить хибною мішенню в бою. Макети військової техніки – засіб дезінформації. Обманне військове озброєння та об'єкти використовують здавна для введення в оману розвідки та викликання вогню ворога на себе. Також вони відкривають нові можливості для наступу і оборони.

Історія знає випадки, коли виробники літаків починали займатись автомобілями. BMW, Maybach, SAAB мають "небесні" корені. Спеціалісти ж компанії Boeing створили транспортер і зазіхнули на військові контракти. Phantom Badger – не просто броньовик, а модульна платформа супроводу, яка може пристосовуватись під різні місії.