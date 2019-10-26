Техника войны Чем поражает роботизированная система "Черепашка". Успешные испытания беспилотника

В свежем выпуске программы "Техника войны" – беспилотная наземная роботизированная система "Черепашка" тянет 2 тонны и может перевозить 500-600 килограмм. Система может подвести боеприпасы, оттащить раненого и тому подобное. В Хмельницкой области успешно завершились испытания в нестандартных ситуациях оперативно-тактического ударного беспилотника "Байрактар-2". Его поставки в Украину завершены.

Также в выпуске:

Главное:

► Министр обороны Андрей Загороднюк отчитался о 50 днях работы в правительстве. Он отметил, что уже разработана и согласована концепция нового закона об оборонных закупках, который должен снизить уровень закрытости "Гособоронзаказ".

► Пара патрульных катеров типа Island, переданные нам американской стороной в сентябре прошлого года, прибыли в Одессу. Эти катера очень экономичны и при скорости 12 узлов тратят лишь 150 литров горючего. Запасы в 37 тонн позволяют Island выполнять задачи в течение 7-10 суток.

► Компания "Арморум солюшенс" создала одноразовый беспилотник "Полоз". Он выстреливается из подствольного гранотомета, набирает высоту до 1200 метров и спускается на парашюте. Изображение с бортовой видеокамеры передается на планшет в реальном времени. Таким образом можно заглянуть за препятствие в виде забора или здания. Весит "Полоз" 250 граммов, дальность работы – в 1500 метров.

► Частная оборонная компания "Техимпекс" освоила капитальный ремонт бронированная ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-Ч из отечественных деталей. Она может оттаскивать с поля боя технику массой до 15 тонн и проводить ее ремонт в полевых условиях. Для самовытаскивания образец имеет лебедку мощностью 12,5 тонн, а для обороны – пулемет ПКТ с 2000-ми патронов.

► В Вооруженных силах Украины при поддержке правительства США внедряют систему электронного учета горюче-смазочных материалов. Контроль всех операций по движению топлива будет происходить в онлайн режиме непрерывно. Единая база позволит выявить реальное наличие техники, ее расположение и потребности в топливе.

► СБУ арестовала экс-заместителя министра экономического развития Юрия Бровченко и руководителя предприятия "Артем" Они заключили с иностранными представителями убыточный контракт на изготовление и поставку линии по производству артиллерийских снарядов. Сумма сделки составила более 16,5 миллионов долларов, половина из которых была выведена в оффшоры, а остальные так и не перечислена.

► 20 октября вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений некоторые законы Украины относительно применения Вооруженными Силами Украины и Государственной специальной службой транспорта боевой техники, оружия и специальных средств в особый период", который позволяет применение к введению военного положения и после его прекращения или отмены.

► Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, увеличивающий ответственность за безосновательный отказ в перевозке льготников, в том числе участников боевых действий. Теперь перевозчику грозит штраф в 50 необлагаемых минимумов, то есть 850 гривен.

Другое:

• Военно-воздушные силы США получили первый багги с установленным на нем боевым лазером. Он предназначен для уничтожения беспилотников первого и второго классов.

• В Литву прибыла бронетехника 1-го батальона 7-го кавалерийского полка армии США, которая дислоцируется в Польше. В целом доставлены 8 танков "Абрамс", 21 боевая машина пехоты "Брэдли", а также инженерная техника.

• Россия перебросила дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 и батарею ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" в Сербию. Там эти средства противовоздушной обороны примут участие в учениях "Словянский щит-2019".

• На российских учениях "Гром-2019" сорвался запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Атомная подводная лодка "Рязань" запустил только одну такую, хотя анонсировались два пуска. Вторая ракета просто не вышла из шахты.

• Франция заморозила поставки вооружения и военной техники Турции, из-за боевой операции в Сирии. В целом приостановлено действие пятисот контрактов.