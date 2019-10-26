Техніка війни: Чим вражає роботизована система "Черепашка". Успішні випробування безпілотника

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – безпілотна наземна роботизована система "Черепашка" тягне 2 тони і може перевозити 500-600 кілограм. Система може підвести боєприпаси, відтягнути пораненого тощо. У Хмельницькій області успішно завершилися випробування в нестандартних ситуаціях оперативно-тактичного ударного безпілотника "Байрактар-2". Його поставки в Україну завершено.

Також у випуску:

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► Міністр оборони Андрій Загороднюк відзвітував про 50 днів роботи в Уряді. Він наголосив, що вже розроблено та погоджено концепцію нового закону про оборонні закупівлі, який має знизити рівень закритості “Держоборонзамовлення”.

► Пара патрульних катерів типу Island, що були передані нам американською стороною у вересні минулого року, прибули до Одеси. Ці катери дуже економічні і за швидкості 12 вузлів витрачають лише 150 літрів пального. Запаси у 37 тон дозволяють Island виконувати завдання упродовж 7-10 діб.

► Компанія "Арморум солюшенс" створила одноразовий безпілотник "Полоз". Він вистрілюється з підствольного гранотомета, набирає висоту до 1200 метрів та спускається на парашуті. Зображення з бортової відеокамери передається на планшет в реальному часі. Таким чином можна зазирнути за перешкоду у вигляді паркану чи будівлі. Важить "Полоз" 250 грамів, дальність роботи – у 1500 метрів.

► Приватна оборонна компанія "Техімпекс" освоїла капітальний ремонт Броньованої ремонтно-евакуаційної машини БРЕМ-Ч з вітчизняних деталей. Вона може витягувати з поля бою техніку масою до 15 тонн та проводити її ремонт в польових умовах. Для самовитягування зразок має лебідку потужністю 12,5 тонн, а для оборони – кулемет ПКТ з 2000-ми набоїв.

► У Збройних силах України за підтримки уряду США впроваджують систему електронного обліку паливно-мастильних матеріалів. Контроль усіх операцій з руху пального відбуватиметься в онлайн режимі безперервно. Єдина база дозволить виявити реальну наявність техніки, її розташування та потреби в пальному.

► СБУ заарештувала екс-заступника міністра економічного розвитку Юрія Бровченко та керівника підприємства «Артем». Вони уклали з іноземними представниками збитковий контракт на виготовлення і постачання лінії з виробництва артилерійських снарядів. Сума угоди склала понад 16,5 мільйонів доларів, половина з яких була виведена в офшори, а решта так і не перерахована.

► 20 жовтня набув чинності закон України "Про внесення змін деяких законів України щодо застосування Збройними Силами України та Державною спеціальною службою транспорту бойової техніки, зброї та спеціальних засобів в особливий період", який дозволяє застосування до введення військового стану та після його припинення або скасування.

► Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що збільшує відповідальність за безпідставну відмову у перевезенні пільговиків, в тому числі учасників бойових дій. Відтепер перевізнику загрожує штраф у 50 неоподаткованих мінімумів, тобто 850 гривень.

Інше:

• Військово-повітряні сили США отримали перший багі із встановленим на ньому бойовим лазером. Його призначено для знищення безпілотників першого та другого класів.

• До Литви прибула бронетехніка 1-го батальйону 7-го кавалерійського полку армії США, що дислокується в Польщі. Загалом доставлено 8 танків "Абрамс", 21 бойову машину піхоти "Бредлі", а також інженерну техніку.

• Росія перекинула дивізіон зенітного ракетного комплексу С-400 та батарею ракетно-гарматних комплексів "Панцирь-С" до Сербії. Там ці засоби протиповітряної оборони візьмуть участь в навчаннях "Словянский щит-2019".

• На російських навчаннях "Грім-2019" зірвався запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Атомний підводний човен "Рязань" запустив лише одну таку, хоча анонсувалися два пуски. Друга ракета просто не вийшла з шахти.

• Франція заморозила постачання озброєння та військової техніки Туреччині, через бойову операцію в Сирії. Загалом призупинено дію п’ятиста контрактів.