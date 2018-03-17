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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 ОТРАВЛЕНИЕ СЕРГЕЯ СКРИПАЛЯ

Техника войны. Десантные катера для Росгвардии. Оборудование США для украинских саперов

Техника войны 13:14, сегодня 583 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – концерн "Калашников" приступил к строительству скоростных десантных катеров БК-16 для Росгвардии. В учебном центре Государственной специальной службы транспорта представители армии США передали специальное оборудование для саперов – MineLab F3Ci стоимостью 1,5 миллиона гривен.

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Теги: Новости Украины Новости США Оружие Новости России Катар Новости Казахстана Новости Чернигова Техника войны
Источник: 24 Канал
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