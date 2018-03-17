Техніка війни. Десантні катери для Росгвардії. Обладнання США для українських саперів
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – концерн "Калашников" приступив до будівництва швидкісних десантних катерів БК-16 для Росгвардії. У навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту представники армії США передали спеціальне обладнання для саперів – MineLab F3Ci вартістю 1,5 мільйона гривень.
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