Техника войны. Как близко "Джавелины" от фронта. Смертоносный "Краб"

В свежем выпуске программы "Техника войны" – американские комплексы "Джавелины" доехали до Черниговской области, где наши бойцы умело демонстрируют их возможности. Два года назад звучали планы украинской и польской компаний по созданию САУ на шасси нашего лучшего танка "Оплот". И у поляков действительно есть опыт в отношении подобных образцов – например, САУ "Краб".

Также в выпуске: Американский конгресс поддержал выделение Украине 250 миллионов долларов на киберзащиту в 2019 году.



Аксессуары водолазов.



С начала боевых действий украинские инженерно-саперные подразделения проверили почти 4 тысячи гектаров в Донецкой и Луганской областях и очистили более 1300 километров дорог и маршрутов движения.



Благодаря волонтерам в состав ВМС Украины удалось ввести санитарную версию вертолета Ка-226.



Военные атташе из 18 стран посетили Одесский авиационный завод.



В немецкий Графенвер прибыли наши танки Т-84 для участия в международных соревнованиях "Сильная Европа 2018".



Кременчугский автозавод изготовил новые 5-ти и 9-кубовые термоизолированные автоцистерны на шасси вездеходов КрАЗ-5233ВЕ и КрАЗ-6322.



Президент Петр Порошенко поручил увеличить укомплектованность бригад на линии соприкосновения противотанковыми комплексами "Стугна".



В интернет попали кадры нового экзоскелета нижних конечностей "Оникс".



Армия Индии проводит плановую замену старых внедорожников на 3,192 джипы "Сафари Стом" от "Тата Моторс".



Румыны скрестили "Дачия Дастер" с дистанционно управляемым боевым модулем "Ар-Си-Дабл-Эс".



Франция успешно испытала тяжелую торпеду нового поколения Ф21 для субмарин "Рабис".



Центр Южный, отвечающий за эксплуатацию инфраструктуры космодрома "Байконур", переводит персонал на гражданские должности.