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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ДТП С КОРТЕЖЕМ В КИЕВЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Техника войны. Как близко "Джавелины" от фронта. Смертоносный "Краб"

Техника войны 169 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – американские комплексы "Джавелины" доехали до Черниговской области, где наши бойцы умело демонстрируют их возможности. Два года назад звучали планы украинской и польской компаний по созданию САУ на шасси нашего лучшего танка "Оплот". И у поляков действительно есть опыт в отношении подобных образцов – например, САУ "Краб".

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Теги: Оружие Война на Донбассе Техника войны
Источник: 24 канал
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