Техніка війни. Як близько "Джавеліни" від фронту. Смертоносний "Краб"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – американські комплекси "Джавеліни" доїхали до Чернігівщини, де наші бійці вправно демонструють їх можливості. Два роки тому лунали плани української та польської компаній щодо створення САУ на шасі нашого кращого танку "Оплот". І у поляків дійсно є досвід щодо подібних зразків – наприклад, САУ "Краб".

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Девайси водолазів.

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