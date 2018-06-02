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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Техніка війни. Як близько "Джавеліни" від фронту. Смертоносний "Краб"

Техніка війни 489 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – американські комплекси "Джавеліни" доїхали до Чернігівщини, де наші бійці вправно демонструють їх можливості. Два роки тому лунали плани української та польської компаній щодо створення САУ на шасі нашого кращого танку "Оплот". І у поляків дійсно є досвід щодо подібних зразків – наприклад, САУ "Краб".

Також у випуску:

Американський конгрес підтримав виділення Україні 250 мільйонів доларів на кіберзахист у 2019 році.

Девайси водолазів.

Від початку бойових дій українські інженерно-саперні підрозділи перевірили майже 4 тисячі гектарів в Донецькій та Луганській областях і очистили понад 1300 кілометрів доріг та маршрутів руху.

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Військові аташе з 18 країн відвідали Одеський авіаційний завод.

До німецького Графенверу прибули наші танки Т-84 для участі у міжнародних змаганнях "Сильна Європа 2018".

Кременчуцький автозавод виготовив нові 5-ти і 9-кубові термоізольовані автоцистерни на шасі всюдиходів КрАЗ-5233ВЕ та КрАЗ-6322.

Президент Петро Порошенко доручив збільшити укомплектованість бригад на лінії зіткнення протитанковими комплексами "Стугна".

До інтернету потрапили кадри нового екзоскелету нижніх кінцівок "Онікс".

Армія Індії проводить планову заміну старих позашляховиків на 3.192 джипи "Сафарі Стом" від "Тата Моторс".

Румуни схрестили "Дачію Дастер" із дистанційно керованим бойовим модулем "Ар-Сі-Даблю-Ес".

Франція успішно випробувала тяжку торпеду нового покоління Ф21 для субмарин "Рабіс". 

Центр Південний, що відповідає за експлуатацію інфраструктури космодрому "Байконур", переводить персонал на цивільні посади. 

Теги: Зброя Війна на Донбасі Техніка війни
Джерело: 24 канал
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