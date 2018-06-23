Техника войны. Какие преимущества имеют новые украинского катера проекта "Гюрза-М"Техника войны 142 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Техника войны" – на Черном море, неподалеку от Одессы, прошли испытания новых бронекатеров "Аккерман" и "Бердянск" украинского производства. С первых дней корабли начали побеждать российские.
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По каким технологиям украинский бренд шьет бюджетную одежду для военных из тканей мировых брендов.
История танкостроения: как Франция и Германия побеждала на фронтах и почему России смешила мир своими идеями в танкостроении.
Источник: 24 канал
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