Техніка війни. Які переваги мають нові катери українського проекту "Гюрза-М"Техніка війни 262 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на Чорному морі, неподалік від Одеси, пройшли випробування нових бронекатерів "Аккерман" та "Бердянськ" українського виробництва. З перших днів кораблі почали перемагати російські.
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Джерело: 24 канал
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