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Телеканал новин 24 Програми Техніка війни

Техніка війни. Які переваги мають нові катери українського проекту "Гюрза-М"

Техніка війни 262 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на Чорному морі, неподалік від Одеси, пройшли випробування нових бронекатерів "Аккерман" та "Бердянськ" українського виробництва. З перших днів кораблі почали перемагати російські.

Також у випуску:

За якими технологіями український бренд шиє бюджетний одяг для військових з тканин світових брендів.

Історія танкобудування: як Франція та Німеччина перемагала на фронтах та чому Росії смішила світ своїми ідеями у танкобудуванні.

 

 

Теги: Техніка війни Збройні Сили України Зброя
Джерело: 24 канал
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