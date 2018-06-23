Техніка війни. Які переваги мають нові катери українського проекту "Гюрза-М"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на Чорному морі, неподалік від Одеси, пройшли випробування нових бронекатерів "Аккерман" та "Бердянськ" українського виробництва. З перших днів кораблі почали перемагати російські.

Також у випуску: За якими технологіями український бренд шиє бюджетний одяг для військових з тканин світових брендів. Історія танкобудування: як Франція та Німеччина перемагала на фронтах та чому Росії смішила світ своїми ідеями у танкобудуванні.