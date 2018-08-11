Техника войны. Какие системы электронного боя применяют в Украине и мире

На что способен броневик КрАЗ "Халк".

В свежем выпуске программы "Техника войны" – на российско-белорусских учениях "Запад-2017" впервые испытали тактический симулятор результата боевых действий. Средство для проведения оперативно-тактических совещаний создали четверо военных из Академии связи имени Буденного.

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