Техника войны. Какие системы электронного боя применяют в Украине и мире
В свежем выпуске программы "Техника войны" – на российско-белорусских учениях "Запад-2017" впервые испытали тактический симулятор результата боевых действий. Средство для проведения оперативно-тактических совещаний создали четверо военных из Академии связи имени Буденного.
Также в выпуске:
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На что способен броневик КрАЗ "Халк".
Источник: 24 канал
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