Техніка війни. Які системи електронного бою застосовують в Україні і світі

На що здатен броньовик КрАЗ "Халк".

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2017" вперше випробували тактичний симулятор результату бойових дій. Засіб для проведення оперативно-тактичних нарад створило четверо військових з Академії зв'язку імені Будьонного.

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