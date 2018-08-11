Техніка війни. Які системи електронного бою застосовують в Україні і світі
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на російсько-білоруських навчаннях "Захід-2017" вперше випробували тактичний симулятор результату бойових дій. Засіб для проведення оперативно-тактичних нарад створило четверо військових з Академії зв'язку імені Будьонного.
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Джерело: 24 канал
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