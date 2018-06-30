Техника войны. Какую новую разработку украинские изобретатели подготовили для военных

В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Украине создали гибрид горного велосипеда и мотоцикла в рамках стартапа DelFast. Электрический велосипед имеет максимальную скорость в 80 километров и запас хода в 380. Стоимость одного такого байка составляет 3000 долларов США.

Также в выпуске: Кобуры для пистолетов – история снаряжения и современный выбор украинских военных. К 2022 году армия США приобретет 55 тысяч тактических бронеавтомобилей L-ATV: автоэволюция армии США.