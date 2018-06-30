Техника войны. Какую новую разработку украинские изобретатели подготовили для военных

Техника войны. Какую новую разработку украинские изобретатели подготовили для военныхТехника войны 211 Читати новину українською
В свежем выпуске программы "Техника войны" – в Украине создали гибрид горного велосипеда и мотоцикла в рамках стартапа DelFast. Электрический велосипед имеет максимальную скорость в 80 километров и запас хода в 380. Стоимость одного такого байка составляет 3000 долларов США.
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Источник: 24 канал
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