Техніка війни. Яку нову розробку українські винахідники підготували для військових

Техніка війни. Яку нову розробку українські винахідники підготували для військовихТехніка війни 253 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні створили гібрид гірського велосипеда і мотоцикла в рамках стартапу DelFast. Електричний байк має максимальну швидкість у 80 кілометрів та запас ходу аж у 380. Вартість одного такого байку становить 3000 доларів США.
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Джерело: 24 канал
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