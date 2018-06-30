Техніка війни. Яку нову розробку українські винахідники підготували для військових

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – в Україні створили гібрид гірського велосипеда і мотоцикла в рамках стартапу DelFast. Електричний байк має максимальну швидкість у 80 кілометрів та запас ходу аж у 380. Вартість одного такого байку становить 3000 доларів США.

Також у випуску: Кобури для пістолетів – історія спорядження та сучасний вибір українських військових. До 2022 року армія США придбає 55 тисяч тактичних бронеавтомобілів L-ATV: автоеволюція армії США.