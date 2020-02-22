Техника войны: Мобильный миномет "Смерека". Скандал с "Козак-2М"

В свежем выпуске программы "Техника войны" – на сайте компании "Украинская бронетехника" появилось графическое изображение мобильного миномета "Смерека". Возможно, версию рассматривают и для ВСУ. НПО "Практика" подготовило миллионный судебный иск в ответ на статью о контракте с Минобороны на поставку бронемашин "Казак-2М", являющихся модернизированной версией "Казак-2".

Также в выпуске:

Главное:

► СНБО под председательством Президента Украины приняла основные показатели государственного оборонного заказа на 2020 – 2022 годы. В нем примет участие 14 государственных заказчиков, которые, в частности, получат 10 миллиардов гривен под государственные гарантии для реализации оборонных программ.

► В "Мотор Сич" завершили наладочные работы по выпуску вертолетных лопастей из композитных материалов. Для производства приобрели высокотехнологичное оборудование, не имеющее аналогов в постсоветских странах.

► ВСУ получили американские управляемые системы десантирования грузов Joint Precision Airdrop System. Это стало известно во время испытаний с применением Ан-26 на Житомирщине. С высоты почти 4 тысячи метров осуществили десантирование груза и он успешно попал в определенный квадрат.

► Представители Южно-Украинской АЭС посетили район проведения ООС и передали военным в Песках и 17-й танковой бригаде 16 квадрокоптеров. На них атомщики и фермеры Семеновки потратили 280 тысяч гривен.

► Николаевский судостроительный завод после докового ремонта спустил на воду десантный катер "Сватово". На судне восстановлены 93% конструкции корпуса и наружной обшивки, система главного двигателя и механизмы десантной аппарели, а также другие узлы.

► Начальник Генерального штаба генерал-полковник Руслан Хомчак утвердил обновленную нарукавную символику всех четырех оперативных командований Сухопутных войск. Согласно новой концепции, эмблемы выполнены по одной схеме и имеют цвета местности, где дислоцированы штабы.

Прочее:

• Американская армия начала испытания электрического скутера EZRaider. Он может нести до 200 килограммов и тянуть специальный прицеп при температурах от -20 до +75 градусов по Цельсию.

• 13 февраля Пакистан ввел в состав национального флота корвет PNS Yarmook. Полное водоизмещение судна – 2300 тонн, а длина – 90 метров. Максимальная скорость корвета составляет 22 узла. О вооружении данных нет, однако авиакрыло способно размещать вертолеты.

• Государственный военно-промышленный комитет Беларуси обнародовал видео прототипов ударных авиабеспилотников от конструкторского бюро "Дисплей". Первый беспилотник "Квадро-1400" способен выполнять ударные, разведывательные и грузовые миссии в течение 25 минут на максимальной высоте до 5 километров.

• С заводского аэродрома в Таганроге впервые взлетел построенный для министерства обороны России поисково-спасательный самолет-амфибия "Бе-200ЧС". В прошлом году производитель заявлял, что украинские двигатели, которыми он оснащен, заменят на российско-французские. Однако их до сих пор поставляют в РФ.

Накануне враг совершил наступление на Донбассе. Один украинский воин погиб, несколько получили ранения и контузии. В такие моменты важна оперативная медицинская эвакуация. Подробнее о ней – узнайте в видео программы.