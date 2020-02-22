21:30
22 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Куди поділись путінські бабки. Російські ветерани стали мандрівниками
      Вєсті Кремля
      13:44, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Екстрасенси врятують від коронавірусу. Путінські байки
      Вєсті.UA
      17:39, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      НОВІ САНЖАРИ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2020

      Техніка війни: Мобільний міномет "Смерека". Скандал з "Козак-2М"

      Техніка війни - Читать новость на русском

      У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на сайті компанії "Українська бронетехніка" з'явилося графічне зображення мобільного міномета "Смерека". Можливо, версію розглядають і для ЗСУ. Науково-виробниче об'єднання "Практика" підготувало мільйонний судовий позов у відповідь на статтю про контракт з Міноборони на постачання бронемашин "Козак–2М", що є модернізованою версією "Козак-2".

      Також у випуску:

      Головне:

      ► РНБО під головуванням Президента України схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 – 2022 роки. У ньому візьме участь 14 державних замовників, які, зокрема, отримають 10 мільярдів гривень під державні гарантії для реалізації оборонних програм.

      ► У "Мотор Січ" завершили налагоджувальні роботи з випуску вертолітних лопатей з композитних матеріалів. Для виробництва придбали високотехнологічне обладнання, яке не має аналогів у пострадянських країнах. 

      ► ЗСУ отримали американські керовані системи десантування вантажів Joint Precision Airdrop System. Це стало відомо під час випробувань із застосуванням Ан-26 на Житомирщині. З висоти майже 4000 метрів здійснили десантування вантажу і він успішно потрапив у визначений квадрат. 

      ► Представники Південноукраїнської АЕС відвідали район проведення ООС і передали військовим у Пісках та 17-й танковій бригаді 16 квадрокоптерів. На них атомники та фермери Семенівки витратили 280 тисяч гривень. 

      ► Миколаївський суднобудівний завод після докового ремонту спустив на воду десантний катер "Сватове". На судні відновлено 93% конструкції корпусу та зовнішньої обшивки, систему головного двигуна та механізми десантної апарелі, а також інші вузли.

      ► Начальник Генерального штабу генерал-полковник Руслан Хомчак затвердив оновлену нарукавну символіку всіх чотирьох оперативних командувань Сухопутних військ. Згідно з новою концепцією, емблеми виконані за однією схемою та мають кольори місцевості, де дислоковані штаби.

      Інше:

      Американська армія почала випробування електричного скутера EZRaider. Він може нести до 200 кілограмів і тягти спеціальний причіп при температурах від -20 до +75 градусів за Цельсієм.

      • 13 лютого Пакистан ввів до складу національного флоту корвет PNS Yarmook. Повна водотоннажність судна – 2300 тонн, а довжина – 90 метрів. Максимальна швидкість корвету становить 22 вузли. Про озброєння даних немає, проте авіакрило здатне розміщувати гелікоптери.

      ​• Державний військово-промисловий комітет Білорусі оприлюднив відео прототипів ударних авіабезпілотників від конструкторського бюро "Дисплей". Перший дрон "Квадро-1400" здатний виконувати ударні, розвідувальні та вантажні місії упродовж 25 хвилин на максимальній висоті до 5 кілометрів. 

      ​• З заводського аеродрому у Таганрозі вперше злетів побудований для міністерства оборони Росії пошуково-рятувальний літак-амфібія "Бе-200ЧС". Торік виробник заявляв, що українські двигуни, якими він оснащений, замінять на російсько-французькі. Проте їх досі постачають в РФ.

      Напередодні ворог здійснив наступ на Донбасі. Один український воїн загинув, кілька отримали поранення та контузії. У такі моменти важливою є оперативна медична евакуація. Детальніше про неї – дізнайтеся у відео програми.

      Деонтей Уайлдер – історія найжорстокішого боксера сучасності
      сьогодні
      Автор: Сергій Камінський
      Теги: Новини України Зброя Техніка війни
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:20 Підліток виграв суд проти батька, який не відпускав його навчатися за кордон
      Ірина Шиба
      сьогодні , 17:22 Останній подих соціалізму: як живе Венесуела та до чого тут "Роснефть"
      Анатолій Максимов
      11 лютого , 15:30 Як не отримати опіки та що робити, якщо це сталося
      сьогодні , 13:55 Чемпіонат світу з біатлону: Підгрушна виборола для України бронзу в естафеті, перемогла Норвегія
      Юрій Семенюк
      сьогодні , 13:30 Нацвідбір на Євробачення-2020: що відомо про фіналістів пісенного конкурсу
      Юлія Турелик
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук