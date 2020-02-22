Техніка війни: Мобільний міномет "Смерека". Скандал з "Козак-2М"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – на сайті компанії "Українська бронетехніка" з'явилося графічне зображення мобільного міномета "Смерека". Можливо, версію розглядають і для ЗСУ. Науково-виробниче об'єднання "Практика" підготувало мільйонний судовий позов у відповідь на статтю про контракт з Міноборони на постачання бронемашин "Козак–2М", що є модернізованою версією "Козак-2".

Також у випуску:

Головне:

► РНБО під головуванням Президента України схвалила основні показники державного оборонного замовлення на 2020 – 2022 роки. У ньому візьме участь 14 державних замовників, які, зокрема, отримають 10 мільярдів гривень під державні гарантії для реалізації оборонних програм.

► У "Мотор Січ" завершили налагоджувальні роботи з випуску вертолітних лопатей з композитних матеріалів. Для виробництва придбали високотехнологічне обладнання, яке не має аналогів у пострадянських країнах.

► ЗСУ отримали американські керовані системи десантування вантажів Joint Precision Airdrop System. Це стало відомо під час випробувань із застосуванням Ан-26 на Житомирщині. З висоти майже 4000 метрів здійснили десантування вантажу і він успішно потрапив у визначений квадрат.

► Представники Південноукраїнської АЕС відвідали район проведення ООС і передали військовим у Пісках та 17-й танковій бригаді 16 квадрокоптерів. На них атомники та фермери Семенівки витратили 280 тисяч гривень.

► Миколаївський суднобудівний завод після докового ремонту спустив на воду десантний катер "Сватове". На судні відновлено 93% конструкції корпусу та зовнішньої обшивки, систему головного двигуна та механізми десантної апарелі, а також інші вузли.

► Начальник Генерального штабу генерал-полковник Руслан Хомчак затвердив оновлену нарукавну символіку всіх чотирьох оперативних командувань Сухопутних військ. Згідно з новою концепцією, емблеми виконані за однією схемою та мають кольори місцевості, де дислоковані штаби.

Інше:

• Американська армія почала випробування електричного скутера EZRaider. Він може нести до 200 кілограмів і тягти спеціальний причіп при температурах від -20 до +75 градусів за Цельсієм.

• 13 лютого Пакистан ввів до складу національного флоту корвет PNS Yarmook. Повна водотоннажність судна – 2300 тонн, а довжина – 90 метрів. Максимальна швидкість корвету становить 22 вузли. Про озброєння даних немає, проте авіакрило здатне розміщувати гелікоптери.

​• Державний військово-промисловий комітет Білорусі оприлюднив відео прототипів ударних авіабезпілотників від конструкторського бюро "Дисплей". Перший дрон "Квадро-1400" здатний виконувати ударні, розвідувальні та вантажні місії упродовж 25 хвилин на максимальній висоті до 5 кілометрів.

​• З заводського аеродрому у Таганрозі вперше злетів побудований для міністерства оборони Росії пошуково-рятувальний літак-амфібія "Бе-200ЧС". Торік виробник заявляв, що українські двигуни, якими він оснащений, замінять на російсько-французькі. Проте їх досі постачають в РФ.

Напередодні ворог здійснив наступ на Донбасі. Один український воїн загинув, кілька отримали поранення та контузії. У такі моменти важливою є оперативна медична евакуація. Детальніше про неї – дізнайтеся у відео програми.