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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Техника войны. Модернизация украинской армии в 2018 году. Новое средство радиолокации "Барсук"

Техника войны 14:08, 10 марта 903 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – украинские войска в 2018 году планируют переоснащать уже целыми батальонами. В приоритете – модернизация авиации. "Укрспецтехника" изготовила первую переносную доплеровскую РЛС "Барсук". Такой способ наземной радиолокации способен выявлять людей на расстоянии 600 метров и автотехнику на удалении до 1,6 километра.

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Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости США Оружие Вооруженные Силы Украины война Техника войны
Источник: 24 Канал
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