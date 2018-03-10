Техника войны. Модернизация украинской армии в 2018 году. Новое средство радиолокации "Барсук"

В свежем выпуске программы "Техника войны" – украинские войска в 2018 году планируют переоснащать уже целыми батальонами. В приоритете – модернизация авиации. "Укрспецтехника" изготовила первую переносную доплеровскую РЛС "Барсук". Такой способ наземной радиолокации способен выявлять людей на расстоянии 600 метров и автотехнику на удалении до 1,6 километра.

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