Техніка війни. Чим модернізують українську армію у 2018 році. Новий засіб радіолокації "Борсук"
Техніка війни 14:05, 10 березня 1890 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Техніка війни" – українські війська у 2018 році планують переоснащувати вже цілими батальйонами. В пріоритеті – модернізація авіації. "Укрспецтехніка" виготовила першу переносну доплерівську РЛС "Борсук". Такий засіб наземної радіолокації здатний виявляти людей на відстані 600 метрів і автотехніку на віддаленні до 1,6 кілометра.
Також у випуску:
Харківський завод імені Малишева та Харківське конструкторське бюро імені Морозова готують чергову партію модернізованих танків Т-84 для Збройних Сил України.
На Донеччині відбувся конкурс на кращий екіпаж паливозаправника, де чотирнадцять команд долали ділянки з перешкодами, здійснювали розгортання комплексу на час, евакуйовували підбиту техніку і надавали першу медичну допомогу.
Автопарк Національної поліції Вінниччини і Хмельниччини поповнився новими автомобілями: 26 машин Skoda Rapid, 12 – Renault Duster та один автобус Isuzu.
Біля станції метро Нивки у столиці перекинувся броньовик KRAZ Spartan з десантниками. Потерпілих немає.
Російський журналіст Ігор Пушкарьов розсекретив тренувальний табір приватної військової компанії Вагнера у 30 кілометрах від Краснодара.
На території Чечні, у 8 кілометрах від Грузії, розбився вертоліт Мі-8 прикордонної служби Росії. Загинуло 5 членів екіпажу, 2 вижило.
Сінгапурська компанія ST Kinetics оголосила про розробку 60-кілограмового дрона з інтегрованим кулеметом Ultimax100 Mk.8.
Командування армії США вирішило списати з використання безпілотний літальний апарат MQ-1 Predator, що стояв на озброєнні з 2005 року. Остаточно його замінить модель MQ-9 Reaper.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Великобританія готова офіційно звинуватити Росію в отруєнні розвідника Скрипаля, – The Timesсьогодні, 09:32
-
Путін розповів, як віддав наказ збити пасажирський літак з України у 2014 роцісьогодні, 08:39
-
Головні новини 11 березня: друге золото на Паралімпіаді, активісти приїхали до Аваковасьогодні, 08:00
Коментарі