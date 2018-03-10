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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Техніка війни. Чим модернізують українську армію у 2018 році. Новий засіб радіолокації "Борсук"

Техніка війни 14:05, 10 березня 1890 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – українські війська у 2018 році планують переоснащувати вже цілими батальйонами. В пріоритеті – модернізація авіації. "Укрспецтехніка" виготовила першу переносну доплерівську РЛС "Борсук". Такий засіб наземної радіолокації здатний виявляти людей на відстані 600 метрів і автотехніку на віддаленні до 1,6 кілометра.

Також у випуску:

Харківський завод імені Малишева та Харківське конструкторське бюро імені Морозова готують чергову партію модернізованих танків Т-84 для Збройних Сил України.
На Донеччині відбувся конкурс на кращий екіпаж паливозаправника, де чотирнадцять команд долали ділянки з перешкодами, здійснювали розгортання комплексу на час, евакуйовували підбиту техніку і надавали першу медичну допомогу.
Автопарк Національної поліції Вінниччини і Хмельниччини поповнився новими автомобілями: 26 машин Skoda Rapid, 12 – Renault Duster та один автобус Isuzu.
Біля станції метро Нивки у столиці перекинувся броньовик KRAZ Spartan з десантниками. Потерпілих немає.
Російський журналіст Ігор Пушкарьов розсекретив тренувальний табір приватної військової компанії Вагнера у 30 кілометрах від Краснодара.
На території Чечні, у 8 кілометрах від Грузії, розбився вертоліт Мі-8 прикордонної служби Росії. Загинуло 5 членів екіпажу, 2 вижило.
Сінгапурська компанія ST Kinetics оголосила про розробку 60-кілограмового дрона з інтегрованим кулеметом Ultimax100 Mk.8.
Командування армії США вирішило списати з використання безпілотний літальний апарат MQ-1 Predator, що стояв на озброєнні з 2005 року. Остаточно його замінить модель MQ-9 Reaper.
Теги: Новини України Війна на Донбасі Зброя Новини США Збройні Сили України Техніка війни війна
Джерело: 24 Канал
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