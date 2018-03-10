Техніка війни. Чим модернізують українську армію у 2018 році. Новий засіб радіолокації "Борсук"

У свіжому випуску програми "Техніка війни" – українські війська у 2018 році планують переоснащувати вже цілими батальйонами. В пріоритеті – модернізація авіації. "Укрспецтехніка" виготовила першу переносну доплерівську РЛС "Борсук". Такий засіб наземної радіолокації здатний виявляти людей на відстані 600 метрів і автотехніку на віддаленні до 1,6 кілометра.

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