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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новостей 24 Программы Техника войны
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Техника войны. Модернизированное обновление Воздушных Сил. Реактивные двигатели комплекса "Ольха

Техника войны 82 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Техника войны" – воздушным силам передали обновленный самолет-разведчик Су-24МР с РЛС бокового обзора и инфракрасными датчиками, также поступил модернизированный штурмовик Су-25М1К. Устаревший образец реактивной системы "Смерч" уже не отвечает потребностям времени, поэтому наши конструкторы создают комплекс "Ольха".

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Теги: Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины Оружие Техника войны
Источник: 24 канал
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