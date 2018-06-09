Техника войны. Модернизированное обновление Воздушных Сил. Реактивные двигатели комплекса "Ольха

В свежем выпуске программы "Техника войны" – воздушным силам передали обновленный самолет-разведчик Су-24МР с РЛС бокового обзора и инфракрасными датчиками, также поступил модернизированный штурмовик Су-25М1К. Устаревший образец реактивной системы "Смерч" уже не отвечает потребностям времени, поэтому наши конструкторы создают комплекс "Ольха".

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